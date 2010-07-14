Севастопольские миллионеры получают доход за границей

12 жителей Севастополя заработали более одного миллиона гривен в 2009 году, сообщила налоговая служба города.

В общей сложности они задекларировали 17,7 млн. грн. доходов и уплатили почти 1,8 млн. грн. налогов.

Подавляющая часть доходов получена за рубежом, остальное - инвестиционные доходы и доходы от продажи недвижимости.

За время, отведенное для декларирования доходов, о своем имущественном состоянии в налоговую службу заявили более 4,5 тыс. севастопольцев.

Таким образом, в 2010 году было подано на 525 деклараций больше, чем по итогам предыдущей кампании декларирования. Специалисты связывают эту тенденцию, в том числе, с ростом налоговой культуры населения.

Правом на налоговый кредит воспользовались 1136 человек.

Общая сумма дохода, указанная в декларациях, составила 100,6 млн. грн., а начисления налогов - почти 6 млн. грн.