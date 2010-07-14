Суд признал: гаражам на газопроводе не место

Высший административный суд Украины отменил решения судов, которые обязывали республиканский комитет по охране культурного наследия согласовать выделение земли под теплицу в районе Гурзуфского моста (Большая Ялта), поскольку участок входит в зону охраняемого ландшафта, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Кассационная инстанция подтвердила доводы о правомерности заключения рескома о невозможности отвода земельного участка и отказала претендентам на особо ценные земли в удовлетворении их требований», - говорится в пресс-релизе.

Тем временем, Севастопольский апелляционный суд подтвердил, что около трех десятков гаражей разместились в Симферополе на газопроводе среднего давления и его охранной зоне с нарушением законодательства.

Нахождение строений на землях трубопроводного транспорта является небезопасным, отметила апелляционная инстанция, куда обратилась прокуратура после отказа суда удовлетворить иск компании «Крымгаз».

Севастопольский суд отменил решение суда первой инстанции и постановил снести гаражи, отметила пресс-служба надзорного органа.