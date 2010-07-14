50 юношей приняли в военно-морской лицей в Севастополе

50 юношей из всех регионов Украины зачислены в военно-морской лицей в Севастополе в этом году.

Документы на поступление в это уникальное учебное заведение подали 272 желающих. Из них на вступительные испытания прибыли 253 юноши, сообщил пресс-центр командования военно-морских сил.

По результатам медицинского осмотра, профессиональных испытаний и экзаменов по общеобразовательным предметам, а также с учетом льгот и набранных баллов, на конкурсной основе в Военно-морской лицей были зачислены 50 человек.

Лицей открыт 1 сентября 2009 года. Он является учебным заведением для предоставления полного среднего образования ученикам 10-11 классов с военно-профессиональной направленностью учебы и допрофессиональной подготовки.

Лицей создан для обеспечения социальной защиты и предоставления государственной поддержки в воспитании детей-сирот, детей из многодетных семей, детей военнослужащих, участников боевых действий и участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Лицей предоставляет полное общее среднее образование и обеспечивает углубленную подготовку военного направления, возможности получения первичных военных знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего их вступления и учебы в высшие военные учебные заведения вооруженных сил Украины и высшие учебные заведения, которые имеют воинские учебные подразделения.