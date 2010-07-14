"Мумий Тролль" дал концерт на боевом корабле в Севастополе
15:28, 14 июля 2010Крым
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Место выбрано не случайно
|© UNIAN / Илья Лагутенко
За год музыканты отыграют во всех городах, где есть базы морского флота. Причем выступать будут дважды, отдельно на военных базах и концертных площадках.
С первых альбомов в творчестве "Мумий Троллей" прослеживалась морская тематика. А лидер группы Илья Лагутенко всегда с удовольствием вспоминает свою службу во Владивостоке. Там и планируется завершение военно-морского тура в день ВМФ, сообщает телеканал "Россия 24" (видео)
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