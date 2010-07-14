"Мумий Тролль" дал концерт на боевом корабле в Севастополе

Группа "Мумий Тролль" дала концерт для севастопольских моряков прямо на боевом корабле "Керчь". Место выбрано не случайно, для Ильи Лагутенко и флот, и Севастополь связаны с личными воспоминаниями. Он служил на военно-морской базе, а в этом городе живут родственники певца.

За год музыканты отыграют во всех городах, где есть базы морского флота. Причем выступать будут дважды, отдельно на военных базах и концертных площадках.

С первых альбомов в творчестве "Мумий Троллей" прослеживалась морская тематика. А лидер группы Илья Лагутенко всегда с удовольствием вспоминает свою службу во Владивостоке. Там и планируется завершение военно-морского тура в день ВМФ, сообщает телеканал "Россия 24" (видео)