Цена на газ для теплокоммунэнерго поднимется на 50%

Предельный уровень цены на природный газ для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения, с 1 августа вырастет на 50% - с 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тыс. куб. м (с учетом НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку и распределение газа).

Соответствующее постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины №813 от 13 июля обнародовано на сайте комиссии.

Постановление согласовано с министерствами финансов и экономики.

Напомним, цена на газ для предприятий теплоэнергетики не пересматривалась с декабря 2008 года и была зафиксирована на уроне 872,78 грн. за тыс. куб. м (с учетом НДС, целевой надбавки и транспортировки).

Постепенное повышение внутренних цен на природный газ до экономически обоснованного уровня является одним из обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.