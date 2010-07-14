Крым намерен продать 1,3 тыс. га земли на аукционах

Крымские власти намерены продать на аукционах 45 земельных участков общей площадью 1336 гектаров. Первые торги могут пройти уже в конце лета, сообщил председатель республиканского комитета по земельным ресурсам Александр ЧАБАНОВ.

«Это разные (регионы): Южный берег Крыма, Бахчисарайский, Ленинский, Сакский, Симферопольский районы, Армянск, Феодосия. Ведется детальная работа по участкам, чтобы их "история" была чистой, чтобы они не были когда-то кому-то переданы, чтобы по ним не было судебных тяжб», - сказал чиновник на пресс-конференции в Симферополе.

После согласования Советом министров Крыма перечня участков будет проведен тендер по определению исполнителя аукциона.

«Кто будет делать техническую документацию, (ведь) на торги выставляется уже готовая документация с целевыми назначением», - отметил ЧАБАНОВ.

«Ориентировочно, в августе будет объявлен аукцион по некоторым объектам, где у нас готова техническая документация. Если у нас все получается, то в сентябре пойдут (на аукцион) какие-то дополнительные объекты... Куски земли - разные. Есть от двадцати соток, от гектара земли до десяти, пятнадцати и больше гектаров. По каждому земельному отводу будет разное время подготовки», - заявил глава рескомзема.