Женская исламская конференция состоится в Симферополе

Женская исламская конференция «Актуальные проблемы мусульманки в современном демократическом обществе» запланирована на 17 июля в Симферополе, она проводится по инициативе религиозной общины «Давет», говорится в пресс-релизе организаторов.

Участницы форума послушают доклады на темы: «Шариатское одеяние - обязанность женщины перед Всевышним Аллахом», «Роль СМИ в формировании негативного образа ислама и мусульманки», «Позиции мусульманок в общемировой правительственной борьбе против платка» и «"Дело о химаре (платке)" в плоскости противоречивых демократических законов Украины».

Конференцию планируется провести в Крымском академическом украинском музыкальном театре, который расположен в центре Симферополя.

«Мероприятие исключительно женское и для недопущения нарушения законов взаимоотношений мужчин и женщин, обозначенных в Коране и Сунне, - мужчинам вход ограничен. Исключение составляют работники СМИ из числа фотокорреспондентов и операторов», - заявили организаторы.