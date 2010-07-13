Куницын не прочь идти на выборы с Партией регионов

Постоянный представитель президента Украины в Крыму, депутат крымского парламента Сергей КУНИЦЫН не исключает своего участия в предстоящих местных выборах в рядах Партии регионов - окончательное решение по этому поводу он намерен принять после консультаций с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«В силу того, что я назначен представителем президента, логика подсказывает идти на выборы с президентом. Вы знаете, было заявление лидера крымских регионалов Василия ДЖАРТЫ о том, что мы готовы рассмотреть вопрос возможного вступления КУНИЦЫНА в партию, а также на конференции возможное его выдвижение в депутаты (парламента автономии). Думаю, что у меня на эту тему будет разговор с президентом, который (все) и определит», - сказал КУНИЦЫН на пресс-конференции в Симферополе.

Перед местными выборами 2006 года крымские организации Народно-демократической партии, Демократической партии Украины и Партии государственного нейтралитета создали «Блок Куницына».

Согласно с законом, принятым Верховной Радов в июле 2010 года, местные выборы 31 октября пройдут по смешанной системе без участия блоков партий.

КУНИЦЫН отметил, что оказался в непростой ситуации из-за запрета участия блоков в кампании.

Политик ведет консультации с ПР и считает наиболее приемлемым вариантом достижение договоренностей «о формате и защите интересов тех, кто является депутатами, либо мэрами от «Блока Куницына».

КУНИЦЫН заявил: не хочет, чтобы его соратники «были выброшены на улицу» и сложилось впечатление, что он «трудоустроился в Партию регионов и кинул весь свой актив».

«Если будет найдена формула сохранения этой команды или ее вхождения на понятных началах в Партию регионов, то я не исключаю возможности, что мы можем вступить. Для этого мы должны провести съезд блока и заключить меморандум с Партией регионов, на каких условиях и в каком виде мы вступаем», - сказал политик.

Вместе с тем он заявил, что «партийный список будет очень тесен», и не исключил возможности своего участия в выборах в парламент автономии на мажоритарной основе.

Напомним, КУНИЦЫН ранее длительное время возглавлял организацию НДП в Крыму, позже недолго руководил крымской организацией партии «Единый центр». Сейчас он беспартийный.