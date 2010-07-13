Севастополь направит подтопленной Буковине 100 тысяч гривен

Севастополь выделит из резервного фонда городского бюджета 100 тыс. грн. Черновицкой области на ликвидацию последствий подтоплений. Такое решение севастопольский городской совет принял на заседании 13 июля, передает УНИАН.

В адрес властей Севастополя поступило письмо от председателя Черновицкой облгосадминистрации, в котором говорилось, что «в области случилось стихийное бедствие, в результате которого более 250 тысяч человек остались без жилья, села - без средств коммуникации, поэтому обратились ко всем районам с просьбой выделить средства», сообщил председатель постоянной комиссии горсовета по вопросам бюджета депутат Сергей АНТОНЕНКОВ.

«Мы достаточно срочно рассмотрели этот вопрос, и предлагаем выделить средства из резервного фонда, то есть, уменьшить его на 100 тыс. грн., и прописать субвенцию», - сказал он.

Депутаты единогласно проголосовали за предложенный проект решения.