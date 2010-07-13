Паромы в Севастопольской бухте с 2011 года ходить не будут

С 1 января 2011 года паромы в Севастопольской бухте ходить не будут, заявил заместитель председателя севастопольской государственной администрации Игорь ЛОКТИОНОВ, передает УНИАН.

«У нас сегодня одна из проблем в городе - надо срочно строить до 10 катеров, потому что паромы у нас не будут уже работать с 1 января 2011 года. Судоходный регистр закрывает их работу», - сказал он на сессии горсовета, представляя депутатам проект «Стратегии развития Севастополя на 2010-2020 годы».

ЛОКТИОНОВ добавил, что «у нас и катера практически все тоже на выходе» (очевидно, имеется в виду, что во многом исчерпан их моторесурс).

«Сегодня наш «Севморзавод» реально может построить эти катера для города Севастополя, на месте», - сказал он.

Справка УНИАН. В Севастопольской бухте функционируют два парома, построенные еще в 1950-е годы. Паромы ежедневно перевозят десятки тысяч людей с Северной стороны Севастополя на Южную и обратно.