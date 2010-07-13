Фрегат ВМС Франции прибыл в Севастополь

Фрегат Военно-морских сил Франции "Жан Де-Вьенн" прибыл во вторник с неофициальным визитом в порт Севастополя, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Представители экипажа французского корабля во главе с командиром фрегата капитаном 1-го ранга Лораном ЭМЕРОМ уже осуществили протокольные визиты в штаб ВМС Украины и севастопольскую государственную администрацию.

Стороны обсудили вопросы будущего совместного участия военно-морских сил двух стран в операциях "Аталанта", "Активные усилия" и учениях "Си бриз", проблемы борьбы с пиратством, строительства корабля класса "корвет" и комплектования личного состава украинского флота военнослужащими службы по контракту.

Как планируется, 13 июля экипаж французского фрегата проведет для представителей ВМС Украины на борту "Жан Де-Вьенн" брифинги и показательные тренировки по борьбе за живучесть корабля и противолодочной борьбы.

14 июля командование экипажа фрегата примет участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам города-героя Севастополя 1941-1942 годов и к французскому мемориальному комплексу в поселке Кальфа.

15 июля команда французского корабля проведет товарищеский матч по футболу с украинскими военными моряками и ознакомительные экскурсии по кораблю для военнослужащих ВМС ВС Украины. В этот же день с 14.00 до 17.30 корабль будет открыт для посещения жителями и гостями Севастополя.

16 июля «Жан Де-Вьенн» отбывает из порта Севастополь.

Фрегат предназначен для борьбы с подводными лодками.

Его экипаж насчитывает 230 человек.

Место базирования - Тулон.