Двух МЧСников повязали на взятке

Правоохранители задержали в Крыму двух работников министерства по чрезвычайным ситуациям, которые получили тысячу гривен взятки за выдачу предпринимателю разрешения на открытие продуктового магазина, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

"Работники государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили двух должностных лиц одного из райотделов ГУ МЧС Украины в автономии, которые требовали и получили тысячу гривен взятки от частного предпринимателя", - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура Симферополя возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "получение взятки" Уголовного кодекса.