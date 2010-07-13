Легковушка влетела в забор - есть жерты (фото)
11:04, 13 июля 2010Крым
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Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате столкновения автомобиля с бетонным забором в Крыму ночью 13 июля, сообщила пресс-служба ГАИ Крыма.
"Водитель автомобиля "Субару" на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на препятствие - железобетонный забор", - говорится в пресс-релизе.
Водитель погиб на месте дорожной аварии.
2 пассажира госпитализированы. Один из находится в тяжелом состоянии в реанимации.
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