Легковушка влетела в забор - есть жерты (фото)

Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате столкновения автомобиля с бетонным забором в Крыму ночью 13 июля, сообщила пресс-служба ГАИ Крыма.

"Водитель автомобиля "Субару" на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на препятствие - железобетонный забор", - говорится в пресс-релизе.

Водитель погиб на месте дорожной аварии.

2 пассажира госпитализированы. Один из находится в тяжелом состоянии в реанимации.