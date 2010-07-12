Губернатор Севастополя считает компромиссом выборы 50 на 50

Председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ считает разумным компромиссом выборы в местные советы по принципу «50 на 50».

«Это то, что сегодня отражает реалии дня и позволяет учесть и интересы населения, которое хочет оказывать большее влияние на работу депутата, и настроения политических партий страны», - сказал чиновник на брифинге.

Говоря о предусмотренном в законе запрете участвовать в местных выборах блокам партий, САРАТОВ заявил: «Блоки, которые создают под выборы, если честно, надоели».

«Эти разовые образования, которые образуются перед выборами, потом разваливаются и не работают. Создание таких блоков - это не демократия, а псевдодемократия», - сказал руководитель администрации Севастополя, которого цитирует УНИАН.

Парламент Украины 10 июля принял закон о выборах депутатов Верховного совета Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, внесенный лидером фракции Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ.

Местные выборы будут проводиться по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе без участия блоков.