Больше половины преступлений в Крыму составляют кражи

14 тысяч 520 преступлений совершены в Крыму в январе-июне 2010 года, из них 8 тысяч 35 составляют кражи, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

«Как и в целом по стране, в автономии наблюдается рост количества преступлений. Основным фактором стали изменения законодательства относительно предела уголовной ответственности за кражу, которая составляла 930 грн. После изменений она снизилась до 60,5 грн., а с апреля составляет 88,4 грн.», - говорится в пресс-релизе.

Из-за изменений в законодательстве резко увеличилось количество возбужденных в Крыму уголовных дел по фактам совершения краж имущества: с 2 тысяч 449 до 8 тысяч 35.

«Если же не брать во внимание рост количества зарегистрированных краж, окажется, что других преступлений совершено в автономии на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - заявила прокуратура.

По данным пресс-службы, наблюдается значительное снижение разбоев (-22,3%) и грабежей (-10,8%).

Меньше в этом году произошло дорожных аварий со смертельными последствиями.

Кроме того, сократилось количество преступлений, связанных с причинением телесных повреждений.