Покупатель убил наркоторговца за плохой товар

Сотрудники милиции задержали в Севастополе 35-летнего мужчину по подозрению в убийстве 52-летнего знакомого из-за некачественных наркотиков, сообщила пресс-служба севастопольской милиции, не уточнив дату происшествия.

Наркоторговец снимал времянку. Ее хозяйка видела, что к жильцу часто приходят знакомые, но не знала, чем он занимается.

Женщина обнаружило тело квартиранта во времянке и вызвала милицию.

Правоохранители установили, что к драгдилеру пришел покупатель с жалобами на плохой товар. Ссора переросла в драку. 35-летний севастополец несколько раз ударил знакомого по голове, мужчина погиб.

Подозреваемый в убийстве находится под стражей. Ведется следствие.

Милиция уточняет, что 52-летний житель Севастополя раннее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконные операции с наркотиками, 35-летний горожанин был судим за грабежи и разбойные нападения.