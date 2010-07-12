Земельные "ревизоры" едут в Крым

Правительственная межведомственная рабочая группа по анализу состояния соблюдения законодательства в сфере земельных отношений начала комплексную проверку в регионах Украины, сообщила пресс-служба государственного комитета по земельным ресурсам.

В состав группы вошли представители администрации президента, Кабинета министров, Верховной Рады, правоохранительных органов, комитета по земресурсам.

Четыре группы специалистов отбыли 12 июля в ряд регионов.

Первоочередными для проверки являются Автономная республика Крым, Севастополь; Киевская область, Киев; Запорожская, Черкасская, Волынская и Закарпатская области.

По предварительным подсчетам, срок проверки одного региона составит около недели.

"Это поручение президента. Государственная программа должна навести порядок в сфере землепользования на территории всей страны. Ее реализация позволит почти стопроцентно установить и разобраться со всеми нарушениями конституционных прав граждан и предприятий относительно пользования земельными ресурсами", - сказал председатель госкомзема Олег КУЛИНИЧ.

По его словам, оценкой эффективности работы станет возвращение земучастков их настоящим владельцам и искоренение взяточничества среди чиновников.