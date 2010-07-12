2 туриста погибли в море в Крыму

Два туриста - находившиеся в нетрезвом состоянии жители Симферополя и Москвы - погибли в Черном море в Евпатории в эти выходные, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

24-летний симферополец отдыхал на пляже в компании друзей. Он погиб во время прыжка с пирса в воду. Знакомые вытащили парня на берег и вызвали «скорую». Врач констатировал смерть. «Предварительный диагноз - перелом шейных позвонков», - говорится в пресс-релизе.

40-летний москвич отдыхал с семьей на другом евпаторийском пляже. Во время купания он упал. Работники пляжа достали туриста из воды. Ему пытались оказать первую медицинскую помощь, но спасти туриста не удалось. Медик констатировал смерть. «Предварительный диагноз - ухудшение состояния здоровья в результате злоупотребления спиртными напитками», - сообщили спасатели.