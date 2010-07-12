Ток убил женщину в Крыму

Женщина погибла и двое детей получили травмы в результате падения электрического провода во двор в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Инцидент произошел 11 июля в Первомайском районе.

34-летняя женщина погибла из-за поражения током.

Дети, 12-ти и 9-ти лет, с травмами госпитализированы в больницу.

«Погибла мать, которая сама воспитывала детей», - уточнила пресс-служба.