Ток убил женщину в Крыму
12:25, 12 июля 2010Крым
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Ее дети в больнице
Женщина погибла и двое детей получили травмы в результате падения электрического провода во двор в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Инцидент произошел 11 июля в Первомайском районе.
34-летняя женщина погибла из-за поражения током.
Дети, 12-ти и 9-ти лет, с травмами госпитализированы в больницу.
«Погибла мать, которая сама воспитывала детей», - уточнила пресс-служба.
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