Начались украинско-американские учения "Си Бриз"

Украинско-американские учения “Си Бриз - 2010” начались в понедельник в южных регионах Украины, сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил страны.

Маневры, тема которых - планирование и проведение международной антипиратской операции, продлятся до 23 июля.

В учениях, кроме военнослужащих Украины и США, принимают участие военнослужащие Азербайджана, Бельгии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Молдовы, Польши, Турции, Швеции и военный наблюдатель от Австрии.

Береговая фаза пройдет на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, где в полевом лагере будут находиться украинский батальон морской пехоты, а также по одному взводу от Грузии и Молдовы.

Морская фаза состоится в северо-западной части Черного моря.

Многонациональный штаб учений расположен в Одессе.