Начались украинско-американские учения "Си Бриз"
10:02, 12 июля 2010Крым
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Маневры продлятся до 23 июля
|© UNIAN
Маневры, тема которых - планирование и проведение международной антипиратской операции, продлятся до 23 июля.
В учениях, кроме военнослужащих Украины и США, принимают участие военнослужащие Азербайджана, Бельгии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Молдовы, Польши, Турции, Швеции и военный наблюдатель от Австрии.
Береговая фаза пройдет на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, где в полевом лагере будут находиться украинский батальон морской пехоты, а также по одному взводу от Грузии и Молдовы.
Морская фаза состоится в северо-западной части Черного моря.
Многонациональный штаб учений расположен в Одессе.
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