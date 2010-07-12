Новых рабочих мест в Севастополе в 1,4 раза больше ликвидированных

Количество вновь созданных рабочих мест в Севастополе в первом полугодии в 1,4 раза превысило количество ликвидированных, сообщил УНИАН начальник отдела организационной работы, взаимодействия с социальными партнерами и общественностью мевастопольского центра занятости Валерий ЧАБАН.

По его информации, в январе-июне за счет всех источников финансирования введено в строй и укомплектовано кадрами 4 тыс. 410 рабочих мест, это в 1,2 раза больше аналогичного периода прошлого года.

При этом каждое пятое рабочее место создано для наемных работников на предприятиях, в учреждениях и организациях города, 36% – для физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в районных государственных администрациях; 44% - для наемных работников у физических лиц–предпринимателей.

По информации ЧАБАНА, всего с начала года на предприятия, в учреждения и организации города приняты на работу 7 тыс. 461 работник.