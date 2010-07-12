Севастополь утвердит стратегию развития до 2020 года

Программу "Стратегия развития Севастополя на 2010-2020 годы" планируют утвердить городские власти на сессии, сообщил председатель горсовета Юрий ДОЙНИКОВ.

"Подобного документа, охватывающего все направления развития города и рассчитанного на такой длительный период, ещё не было. В нем предусмотрены крупные краткосрочные и долгосрочные программы, развитие коммунального комплекса, ЖКХ, вопросы, связанные с подъемом экономического потенциала и научно-образовательного уровня нашего города", - сказал он.

Документ поможет определить развитие Севастополя на 10 лет.

"В его рамках намного легче будет вписывать программы и по отраслям, и по районам города, которые мы должны решать повседневно", - сказал ДОЙНИКОВ.

Обсуждение проекта стратегии запланировано на понедельник, 12 июля, в севастопольском университете ядерной энергии.