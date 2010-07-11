Непогода потрепала Крым

Двадцать населенных пунктов в пяти районах Крыма - Джанкойском, Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Раздольненском - остались 10 июля без электроснабжения из-за порывов ветра и падения деревьев на сети, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

18 сел были обесточены полностью, еще 2 - частично, уточняют спасатели. По состоянию на утро воскресенья без света остаются 9 населенных пунктов, еще 3 - частично. Бригады электриков продолжают работу по возобновлению электроснабжения.

Сильный ливень вызвал подтопление десятков частных домов в четырех селах Раздольненского и Красногвардейского районов. Бойцы МЧС откачивают воду.

Из-за ненастья произошла деформации газопроводов низкого давления без прекращения газоснабжения в четырех селах Красногвардейского района. Еще в одном селе из-за разгерметизации газопровода без «голубого» топлива остались больше 20 домов. Ремонтные работы запланированы на воскресенье.

В поселке Первомайское деревья упали на газопровод, произошла разгерметизация, отключены от газа 350 абонентов. Проводятся восстановительные работы. К утру без «голубого» топлива оставались 250 домов.

Тем временем, в Крыму снова объявлено штормовое предупреждение: местами ожидаются ливень, гроза, град и порывы ветра, скоростью до 20 метров в секунду. В реках возможен подъем уровня воды до одного метра.