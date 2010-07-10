Смешанной системе - да, блокам - нет

21:08, 10 июля 2010
Крым
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Рада приняла закон о местных выборах

Местные выборы будут проводиться в Украине по смешанной - мажоритарно-пропорциональной - системе без участия блоков партий. 

Верховная Рада приняла закон ”О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей”, внесенный лидером фракции Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ. 

За проголосовали 256 из 276, зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

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