Смешанной системе - да, блокам - нет

Рада приняла закон о местных выборах

Местные выборы будут проводиться в Украине по смешанной - мажоритарно-пропорциональной - системе без участия блоков партий. Верховная Рада приняла закон ”О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей”, внесенный лидером фракции Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ. За проголосовали 256 из 276, зарегистрированных в сессионном зале депутатов. Больше подробностей - здесь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter