Смешанной системе - да, блокам - нет
21:08, 10 июля 2010Крым
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Рада приняла закон о местных выборах
Местные выборы будут проводиться в Украине по смешанной - мажоритарно-пропорциональной - системе без участия блоков партий.
Верховная Рада приняла закон ”О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей”, внесенный лидером фракции Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ.
За проголосовали 256 из 276, зарегистрированных в сессионном зале депутатов.
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