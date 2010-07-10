Саммит в Ялте собрал 6 из 11 лидеров СНГ

Главы шести стран Содружества независимых государств, которые участвовали в неформальной встрече в Ялте, договорились продолжить работу над новым договором о зоне свободной торговли и намерены рассмотреть эту тему на следующем заседании совета руководителей государств СНГ, говорится в заявлении по итогам форума.

"Считаем активизацию экономического взаимодействия приоритетом деятельности Содружества... Достигнута договоренность продолжить активную работу над новым договором о зоне свободной торговли", - сказано в документе.

На саммит в Крым приехали президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, Азербайджана - Ильхам АЛИЕВ, Армении - Серж САРГСЯН, Беларуси - Александр ЛУКАШЕНКО, Казахстана - Нурсултан НАЗАРБАЕВ и России Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Членами СНГ являются 11 стран.

Лидеры шести стран также выступили за совместную реализацию инвестиционных проектов, направленных на расширение сети курортно-оздоровительных и лечебных объектов государств-участниц Содружества.

Кроме того, главы государств отметили целесообразность совместного участия "заинтересованных сторон" в строительстве и модернизации стадионов, спортивных сооружений в рамках подготовки к проведению в Украине в 2012 году чемпионата Европы по футболу, в России в 2014 году - зимних Олимпийских игр. Они также приветствовали проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси в 2014 году.

Помимо этого, президенты поддержали инициативу проведения в Киеве в апреле 2011 года международной конференции "Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего".