Юг Крыма остался без света

Потребители Севастополя и частично Южного берега Крыма остались вечером 9 июля без электроснабжения из-за аварийного отключения воздушной линии на трансформаторной подстанции, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Свет пропал в 21.10.

Электроснабжение на объектах государственной охраны возобновлено в 22.15. Через пять минут было восстановлено снабжение Южного берега.

В 22.43 электроснабжение удалось возобновить в полном объеме.

Аварийные бригады компании «Крымэнерго» организовали постоянное дежурство на трансформаторных подстанциях для предотвращения отключения электропитания.

Одна бригада провела осмотр поврежденного участка ВЛ 110 кВ.

МЧС привела три передвижные электростанции в постоянную готовность.