Юг Крыма остался без света
Аварийное отключение
Потребители Севастополя и частично Южного берега Крыма остались вечером 9 июля без электроснабжения из-за аварийного отключения воздушной линии на трансформаторной подстанции, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Свет пропал в 21.10.
Электроснабжение на объектах государственной охраны возобновлено в 22.15. Через пять минут было восстановлено снабжение Южного берега.
В 22.43 электроснабжение удалось возобновить в полном объеме.
Аварийные бригады компании «Крымэнерго» организовали постоянное дежурство на трансформаторных подстанциях для предотвращения отключения электропитания.
Одна бригада провела осмотр поврежденного участка ВЛ 110 кВ.
МЧС привела три передвижные электростанции в постоянную готовность.