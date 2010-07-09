В Крыму тучи разгоняют ракетами

С начала мая полуостров заливает дождями. Чтобы хоть как-то снизить урон от разыгравшейся стихии, метеорологи применяют свое главное оружие - ракеты. Их запускают в облака, в которых образуется град. При попадании в тучу снаряд взрывается и распыляет специальный реагент (йодистое серебро), который не дает образовываться крупным льдинкам. Такие меры помогают сохранить урожай и постройки, в том числе и жилые дома, целыми.

- В Крыму всего 10 рабочих градобойных установок, - рассказал «Комсомольской правде» начальник Крымской военизированной службы по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы Николай Сирота. - Пять в Красногвардейском, одна в Нижнегорском и четыре в Кировском районе. На каждой есть мощный радиолокатор, он вычисляет нужные облака и необходимый запас снарядов. Стреляем из установок, только если в небе появилась опасная, так называемая «ледяная» туча.

Каждая ракета стоит около четырех тысяч гривен, а производят их только в России, в городе Чебоксары.

- Наши установки контролируют воздушное пространство над 94 тысячами гектаров сельскохозяйственных полей, - подчеркивает Николай Владимирович. - Это почти одна пятая всей территории Крыма. Если бы ракеты не запускали, град бы каждый год уничтожал почти половину всего урожая. А это ни много ни мало 25 миллионов гривен убытков.

Этот сезон для метеорологов выдался очень тяжелый. Полуостров продолжают орошать сильные дожди.

- С начала года мы «подбили» 26 облаков, - гордо говорит о результатах Николай Владимирович. - Май был самым напряженным, за две недели разогнали 18 облаков, сделали 52 залпа. В июне меньше - всего 8 облаков и 55 ракет. В зависимости от размеров в одну тучу запускают от 3 до 15 снарядов. Сейчас тучи маленькие, а вот в 1986 году произошел уникальный случай. Над Крымом повисло громадное черное облако. Оно грозило погубить весь урожай зерна. Расстреливали мы его в течение двух часов и потратили 330 ракет.

Сейчас градобои ждут появления новых облаков над полуостровом и уже приготовили новые заряды.