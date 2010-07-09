Мужчина выжил, упав на скалы

20:00, 09 июля 2010
Крым
0 0

Пьяное происшествие в Севастополе

Житель Севастополя, находившийся в нетрезвом состоянии, упал с восьмиметровой скалы в Балаклавской бухте, но остался жив и с травмами доставлен в больницу, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

"48-летний мужчина упал на скалы возле моря", - говорится в пресс-релизе.

Об инциденте спасателям по телефону "101" сообщил друг мужчины, также пьяный.

Севастополец сломал три ребра, получил черепно-мозговую травму и травму живота.

Сотрудники аварийно-спасательной службы на шлюпке переправили его на берег и передали медикам "скорой помощи".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter