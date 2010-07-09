Мужчина выжил, упав на скалы
20:00, 09 июля 2010Крым
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Пьяное происшествие в Севастополе
Житель Севастополя, находившийся в нетрезвом состоянии, упал с восьмиметровой скалы в Балаклавской бухте, но остался жив и с травмами доставлен в больницу, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.
"48-летний мужчина упал на скалы возле моря", - говорится в пресс-релизе.
Об инциденте спасателям по телефону "101" сообщил друг мужчины, также пьяный.
Севастополец сломал три ребра, получил черепно-мозговую травму и травму живота.
Сотрудники аварийно-спасательной службы на шлюпке переправили его на берег и передали медикам "скорой помощи".
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