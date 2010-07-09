В Крыму утонули бабушка и внук

62-летняя жительница Крыма и ее 8-летний внук из Днепропетровска утонули 9 июля в Северо-Крымском канале в Красноперекопском районе, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Бабушка и мальчик пошли на рыбалку и вовремя не вернулись домой. Муж женщины отправился на поиски. На месте, где должны были рыбачить его родственники, оказались лишь их вещи.

Спасатели обнаружили тело женщины в воде в шести метрах от берега. Бабушка крепко держала внука за руку. Оба были в нижнем белье.

«В месте, где спасатели обнаружили утонувших, глубина канала доходит до четырех метров. Берега выложены наклонными бетонными скользкими плитами, выбраться по которым, оказавшись в воде, практически невозможно. Местные жители знают, что купаться там нельзя», - говорится в пресс-релизе.

Бойцы МинЧС передали погибших сотрудникам милиции. Причину смерти установят судмедэксперты.

С начала года в Северо-Крымском канале утонули 8 человек, из них 6 - дети.