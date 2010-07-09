В Керчи мужчина умер в очереди

Пожилой мужчина умер 9 июля в первой половине дня, стоя в очереди в абонентский отдел керченского РЭС, сообщает сайт «Керчь - это мой город».

Инцидент произошел около 11 часов, отмечает интернет-издание.

«Мужчина, стоявший в очереди, умер, но работники РЭС еще долго не могли освободить помещение и закрыть отдел, так как люди не желали уходить, требуя продолжить сверку показаний и замену абонентских книжек. Закрыть помещение смогли примерно через сорок минут», - отмечает городской портал.

Керчане стремятся уладить дела с энергетиками в первой половине дня, в отделе - столпотворение, после обеда там почти нет посетителей, говорят сотрудники РЭС.