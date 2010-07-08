Медведев едет в Крым

18:15, 08 июля 2010
Крым
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Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ примет участие в неформальном саммите Содружества независимых государств в конце недели, 10-11 июля, в Крыму, сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча состоится по инициативе президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, говорится в сообщении.

Форум глав держав-участниц СНГ пройдет 10 июля в Ливадийском дворце в Ялте.

11 июля будут проведены демонстрационные полеты новых отечественных самолетов, сообщил в среду глава администрации ЯНУКОВИЧА Сергей ЛЁВОЧКИН.

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