Медведев едет в Крым

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ примет участие в неформальном саммите Содружества независимых государств в конце недели, 10-11 июля, в Крыму, сообщает пресс-служба Кремля. Встреча состоится по инициативе президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, говорится в сообщении. Форум глав держав-участниц СНГ пройдет 10 июля в Ливадийском дворце в Ялте. 11 июля будут проведены демонстрационные полеты новых отечественных самолетов, сообщил в среду глава администрации ЯНУКОВИЧА Сергей ЛЁВОЧКИН.

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