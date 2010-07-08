Крым наказал 120 коррупционеров

Сто двадцать нарушителей антикоррупционного законодательства наказаны в Крыму за полгода, из них 22 человека привлечены к уголовной ответственности, 98-ми назначено административное наказание, сообщила прокуратура региона.

Среди тех, кто привлечен к уголовной ответственности, 10 работали в органах внутренних дел, 7 занимали должности в органах местной власти и самоуправления, 3 – в налоговых инспекциях, 2 – в управлении юстиции.

Среди тех, кого суды привлекли к админответственности больше всего работники органов местного самоуправления – 73 человека.

За аналогичный период 2009 года в Крыму наказаны за коррупционные преступления и правонарушения 118 человек: к уголовной ответственности привлечен 21 коррупционер, админаказание назначено 97.