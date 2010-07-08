Число туристов в Крыму выросло

Количество туристов в Крыму за январь-июнь 2010 года увеличилось на 18,6% до 1,4 миллиона человек, из них более 300 тысяч - организованные отдыхающие, сообщил министр курортов и туризма региона Сергей КИРИЛЕНКО.

«319 тысяч отдохнули в стационарных базах отдыха, что соответствует тому положению, которое было на 1 июля прошлого года. То есть - мы вышли на ноль по организованным отдыхающим. Начиная с этой недели, я думаю, будет объективный рост по здравницам», - сказал руководитель минкурортов Крыма на пресс-конференции в Симферополе.

КИРИЛЕНКО отметил увеличение в этом году на 15-20% количества российских туристов и «резкий скачок», сделанный польскими курортниками, - с 2 до 10%.

Министр также сообщил о росте числа иностранных круизных судов, зашедших в крымские порты.

«Зашло 23 судна, на которых прибыли около 12 тысяч туристов из стран дальнего зарубежья. Если сравнивать с прошлым годом, на этот период было 10 заходов и около 5 тысяч туристов», - сказал чиновник.