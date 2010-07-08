Россия сменила командующего ЧФ
13:20, 08 июля 2010Крым
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Пришел вице-адмирал с севера
Новым командующим Черноморского флота Российской Федерации назначен вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ, сообщил УНИАН представитель российского военного ведомства.
КОРОЛЕВ ранее занимал должность заместителя командующего Северным флотом РФ.
По словам собеседника агентства, в ближайшее время новый командующий будет представлен личному составу флота.
Бывшему командующему ЧФ вице-адмиралу Александру КЛЕЦКОВУ в августе исполняется 55 лет - это предельный возраст нахождения военачальника в звании вице-адмирал (генерал-лейтенант) в российской армии.
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