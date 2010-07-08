Россия сменила командующего ЧФ

Новым командующим Черноморского флота Российской Федерации назначен вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ, сообщил УНИАН представитель российского военного ведомства.

КОРОЛЕВ ранее занимал должность заместителя командующего Северным флотом РФ.

По словам собеседника агентства, в ближайшее время новый командующий будет представлен личному составу флота.

Бывшему командующему ЧФ вице-адмиралу Александру КЛЕЦКОВУ в августе исполняется 55 лет - это предельный возраст нахождения военачальника в звании вице-адмирал (генерал-лейтенант) в российской армии.