В Крым собрался президент России

17:25, 07 июля 2010
Крым
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Больше знает администрация Януковича

Неформальный саммит глав государств СНГ состоится в субботу, 10 июля, в Крыму, сообщил журналистам глава администрации президента Украины Сергей Левочкин.

По его словам, точный состав участников еще не утвержден, президент России уже подтвердил свое присутствие на форуме.

Левочкин отметил, что в ходе саммита состоится «презентация Крыма с точки зрения его инвестиционных возможностей и как уникальной рекреационной территории».

Кроме того, лидерам стран СНГ представят достижения Украины в отрасли авиастроения. 

В пятницу, 9 июля, президент Украины Виктор Янукович будет праздновать 60-летие.

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