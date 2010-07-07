В Крым собрался президент России
17:25, 07 июля 2010Крым
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Больше знает администрация Януковича
Неформальный саммит глав государств СНГ состоится в субботу, 10 июля, в Крыму, сообщил журналистам глава администрации президента Украины Сергей Левочкин.
По его словам, точный состав участников еще не утвержден, президент России уже подтвердил свое присутствие на форуме.
Левочкин отметил, что в ходе саммита состоится «презентация Крыма с точки зрения его инвестиционных возможностей и как уникальной рекреационной территории».
Кроме того, лидерам стран СНГ представят достижения Украины в отрасли авиастроения.
В пятницу, 9 июля, президент Украины Виктор Янукович будет праздновать 60-летие.
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