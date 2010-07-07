Саммит глав СНГ пройдет в Крыму

Больше знают люди Януковича

Встреча глав держав-участниц Содружества независимых государств пройдет в Крыму 10 июля, сообщил журналистам руководитель администрации президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН, передает УНИАН. По его словам, участники встречи обсудят актуальные вопросы инвестиционного, рекреационного и транспортного развития Крыма. Встреча состоится в Ливадийском дворце. ЛЁВОЧКИН добавил, что 11 июля для участников мероприятия будут проведены демонстрационные полеты новых отечественных самолетов.

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