Саммит глав СНГ пройдет в Крыму
17:20, 07 июля 2010Крым
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Встреча глав держав-участниц Содружества независимых государств пройдет в Крыму 10 июля, сообщил журналистам руководитель администрации президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН, передает УНИАН.
По его словам, участники встречи обсудят актуальные вопросы инвестиционного, рекреационного и транспортного развития Крыма.
Встреча состоится в Ливадийском дворце.
ЛЁВОЧКИН добавил, что 11 июля для участников мероприятия будут проведены демонстрационные полеты новых отечественных самолетов.
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