Ялта готовит облаву на гонщиков

Мэр Ялты Сергей БРАЙКО требует наказать любителей ночных гонок, развлекающихся в центре города, сообщила его пресс-секретарь Татьяна АГАРКОВА.

Депутат городского совета Александр БАРАНОВСКИЙ предложил милиции направить постовую машину дежурить на участке дороги, где в ночное время гоняют автомобилисты и мотоциклисты.

"Это улицы Киевская - Московская. Ездят ночью без глушителей, жалоб становится все больше", - сказал он.

Городской председатель поддержал предложение, поручив также "срочно провести ночной рейд и наказать нарушителей", отметила АГАРКОВА.