Ялта готовит облаву на гонщиков
12:20, 07 июля 2010Крым
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Жители не могут спать
Мэр Ялты Сергей БРАЙКО требует наказать любителей ночных гонок, развлекающихся в центре города, сообщила его пресс-секретарь Татьяна АГАРКОВА.
Депутат городского совета Александр БАРАНОВСКИЙ предложил милиции направить постовую машину дежурить на участке дороги, где в ночное время гоняют автомобилисты и мотоциклисты.
"Это улицы Киевская - Московская. Ездят ночью без глушителей, жалоб становится все больше", - сказал он.
Городской председатель поддержал предложение, поручив также "срочно провести ночной рейд и наказать нарушителей", отметила АГАРКОВА.
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