Янукович таки уволил Умерова

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Ильми УМЕРОВА от должности председателя Бахчисарайской районной государственной администрации Крыма, говорится в распоряжении главы государства, размещенном на его официальном портале.

ЯНУКОВИЧ уволил УМЕРОВА в связи с окончанием срока полномочий президента Виктора ЮЩЕНКО.

Напомним, ранее ЯНУКОВИЧ уволил руководителя Кировской райгосадминистрации Крыма Кадыра ОСМАНОВА, после чего председатель меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ заявил о сокращении представительства крымских татар в органах власти.

«Мы не исключаем, что политика ограничения представительства крымских татар в сфере управления, в случае, если такая тенденция будет продолжаться, может стать определенной проблемой в наших взаимоотношениях с властью», - сказал ДЖЕМИЛЕВ.