Клерки прикарманили $50 тысяч банка

В Крыму прокуратура закончила расследование и передала в суд уголовное дело по обвинению в присвоении более 400 тыс. грн. начальника отдела кредитования сакского отделения госбанка и трех его знакомых.

«Закончено расследование дела по фактам незаконного оформления и предоставления кредитов. В госбанке насчитали 18 липовых дел», - говорится в пресс-релизе крымской прокуратуры.

Начальник отдела и три его «помощника», используя фиктивные документы, оформляли денежное пособие на себя и ряд граждан, некоторые из которых не знали об этом.

Действия четырех участников организованной преступной группировки, двое из которых находятся под стражей, квалифицированы как злоупотребление служебным положением, должностная подделка и соучастие в этих преступлениях, совершенных в составе ОПГ.