Теплоход наткнулся на причал в Ялте
10:06, 07 июля 2010Крым
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Травмирована пассажирка
Прогулочный теплоход «Саманта Смит» под флагом Украины из-за поломки двигателя заднего хода врезался в причал в Ялте, одна пассажирка получила травму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Инцидент произошел во второй половине дня 6 июля во время швартовки.
В момент столкновения на борту «Саманты Смит» находилось 140 человек: трое членов экипажа и 137 пассажиров.
Госпитализирована в больницу 22-летняя жительница Ялты. Ее состояние - средней тяжести.
По данным МЧС, теплоход принадлежит ялтинскому торговому порту. Портом приписки «Саманты Смит» является Севастополь.
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