Теплоход наткнулся на причал в Ялте

Прогулочный теплоход «Саманта Смит» под флагом Украины из-за поломки двигателя заднего хода врезался в причал в Ялте, одна пассажирка получила травму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Инцидент произошел во второй половине дня 6 июля во время швартовки.

В момент столкновения на борту «Саманты Смит» находилось 140 человек: трое членов экипажа и 137 пассажиров.

Госпитализирована в больницу 22-летняя жительница Ялты. Ее состояние - средней тяжести.

По данным МЧС, теплоход принадлежит ялтинскому торговому порту. Портом приписки «Саманты Смит» является Севастополь.