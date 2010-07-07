Керчь зазывает на уху

Керчь в воскресенье, 11 июля, отметит День рыбака, сообщила пресс-служба мэрии.

Акваторию керченской бухты украсит «линейка» рыбацких судов.

Праздничная выставка-продажа сувениров начнет работать на набережной с 9 часов. Здесь же с 17.00 до 19.00 будет играть духовой оркестр. С 10 часов с пирса набережной можно на катере отправиться прогуляться по морю.

В парке культуры и отдыха будут работать аттракционы, на набережной пройдут спортивные состязания по плаванию, шахматам и стритболу.

Концертная программа состоится у фонтана с 14.00 до 19.30. Ожидается приезд Иво Бобула и группы «Красные маки».

Развлекательная программа «Играй, гармонь!» пройдет на набережной с 18.00 до 19.30.

В это время неподалеку от аттракционов намечено народное гуляние «Рыбацкий стан». «По инициативе мэра керчан и гостей города будут угощать ухой из бычков, а также жареными дарами моря», - сказано в пресс-релизе.

Театрализованное шоу «Музыка моря» стартует на водной станции в 20.00.

Огненная феерия начнется в акватории набережной с 22.00.

Небо Керчи озарит фейерверк.