12-летку в школах отменили

Отныне общее среднее образование составляет не 12, а 11 лет. За такое решение проголосовали 248 депутатов Верховной Рады.

Кроме отмены 12-летнего срока обучения в школе, парламент внедрил обязательное дошкольное образование для детей старшего дошкольного возраста - с 5 лет в детсадах.

"Родителей и детей я прошу успокоиться. С 1 сентября мы будем продолжать учиться 11 лет. Я надеюсь, что президент подпишет закон", - сказал вице-спикер Адам МАРТИНЮК, пишет "Украинская правда. Жизнь".

Министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК положительно оценивает принятый закон.

По словам министра, если бы этого не произошло, образование ожидала катастрофа, в частности, на протяжении года пришлось бы ввести 17 тысяч дополнительных ставок учителей, из которых 8,5 тысяч - в сельской местности. «Для этого нет достаточного количества кадров и ресурсов», - сказал ТАБАЧНИК, которого цитирует УНИАН.