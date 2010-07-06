Лесничие сутки ловили байкеров в заповеднике в Крыму (фото)

Группа байкеров из Австрии задержана за незаконное катание по территории ялтинского горно-лесного природного заповедника. Для поимки мотоциклистов понадобились сутки, сообщил пресс-секретарь рескомитета по лесному и охотничьему хозяйству Максим ГОЛОВАНЬ.

"На приказ лесников остановиться байкеры лишь прибавили газу. В заповеднике объявили операцию по поимке "гастролеров". На ключевых горных тропах, по которым могли подниматься мотоциклисты, были расставлены посты. При подъеме на плато Ай-Петри группу удалось остановить и блокировать отходные пути", - говорится в пресс-релизе.

По данным ГОЛОВАНЯ, иностранцы знали, что их маршрут пролегает по заповедной территории, но не поинтересовались у администрации заповедника выдачей разового разрешения на проезд.

"На допросе они объяснили свои действия прогулкой, а последствия - рядовым недоразумением. Руководил процессом гражданин Австрии. На зачинщика-организатора составлен административный протокол о нарушении природно-заповедного режима, остальные дали письменные объяснения", - отметил пресс-секретарь.

Большинство байкеров отбыли домой. Организатор поездки по заповеднику будет находиться в Крыму до вынесения решения суда. Нарушители либо отделаются минимальным штрафом в 140 гривен, либо лишатся мотоциклов.

Иностранцы приехали в Ялту в рамках коммерческого тура, организованного австрийским заводом по изготовлению мототехники. За участие в нем каждый заплатил около 7 тысяч евро, сообщил ГОЛОВАНЬ.