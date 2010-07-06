В мире погибли 59 журналистов

59 журналистов погибли в мире с начала года, говорится в докладе Press Emblem Campaign (PEC), размещенном на официальном сайте организации.

Самой опасной страной для журналистов оказалась Мексика. Там за полгода погибли девять представителей СМИ.

В Гондурасе погибли восемь журналистов, в Пакистане - шесть, в Нигерии и на Филиппинах - четыре.

По данным PEC, по три журналиста убиты в России и Колумбии. В Ираке, Непале Таиланде и Венесуэле - по два.

Всего убийства были совершены в 25 странах.

Лидируют по показателям страны Латинской Америки, за полгода там убиты 25 журналистов, сообщает Газета.ру.