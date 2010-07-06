В мире погибли 59 журналистов
11:01, 06 июля 2010Крым
0 0
Доклад Press Emblem Campaign
59 журналистов погибли в мире с начала года, говорится в докладе Press Emblem Campaign (PEC), размещенном на официальном сайте организации.
Самой опасной страной для журналистов оказалась Мексика. Там за полгода погибли девять представителей СМИ.
В Гондурасе погибли восемь журналистов, в Пакистане - шесть, в Нигерии и на Филиппинах - четыре.
По данным PEC, по три журналиста убиты в России и Колумбии. В Ираке, Непале Таиланде и Венесуэле - по два.
Всего убийства были совершены в 25 странах.
Лидируют по показателям страны Латинской Америки, за полгода там убиты 25 журналистов, сообщает Газета.ру.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter