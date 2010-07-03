В Симферополе расстреляли бизнесмена (фото)
12:25, 03 июля 2010Крым
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"Браунинг" преступник забрал с собой
Симферопольский предприниматель застрелен в пятницу в машине в спальном районе административного центра Крыма, милиция разыскивает убийцу.
Инцидент произошел во второй половине дня на улице Балаклавской, когда 25-летний бизнесмен подъехал к дому, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.
"Неизвестный произвел около четырех выстрелов из пистолета, предположительно, системы "Браунинг" и скрылся. Пистолет преступник унес с собой", - говорится в пресс-релизе.
Предприниматель от полученных ранений скончался в больнице.
Информация о происшествии поступила в милицию от врачей "скорой помощи".
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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