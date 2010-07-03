В Симферополе расстреляли бизнесмена (фото)

Симферопольский предприниматель застрелен в пятницу в машине в спальном районе административного центра Крыма, милиция разыскивает убийцу.

Инцидент произошел во второй половине дня на улице Балаклавской, когда 25-летний бизнесмен подъехал к дому, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

"Неизвестный произвел около четырех выстрелов из пистолета, предположительно, системы "Браунинг" и скрылся. Пистолет преступник унес с собой", - говорится в пресс-релизе.

Предприниматель от полученных ранений скончался в больнице.

Информация о происшествии поступила в милицию от врачей "скорой помощи".

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.