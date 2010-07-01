ОПГ год вербовала крымчанок для работы проститутками в Киеве

Сотрудники милиции ликвидировали организованную преступную группировку, которая вербовала девушек из Крыма для работы проститутками в украинской столице.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МВД, в состав банды входили двое жителей Крыма и киевлянин. Доходы группировки, которая действовала более года, составляли 5-7 тыс. грн. в день.

«В основном подбирали девушек из малообеспеченных семей, матерей-одиночек, тех, кто испытывал материальные трудности, (имел) конфликты с родными. Работали девушки (в Киеве) под жестким контролем сутенеров на Броварском шоссе и территории, прилегающей к гостинице «Братислава». Они находились под постоянным моральным и психическим давлением и контролем. Существовала жесткая система штрафов за любую провинность», - говорится в пресс-релизе.

Трое членов ОПГ задержаны, они находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту сутенерства «по предварительному сговору в отношении двух и более лиц». Им грозит более пяти лет лишения свободы.