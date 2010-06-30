Долг по зарплате в Севастополе вырос на 4 млн. грн.

Задолженность по зарплате в Севастополе возросла с начала года на 4 миллиона гривен и составляет сейчас более 12 миллионов, сообщила председатель севастопольского городского совета профсоюзов Елена КАЛУЖЕНКО в эфире «Народного канала».

«Если на 1 января задолженность была в сумме чуть больше 8 миллионов, то, по оперативным данным на 24 июня, она составляла уже более 12 миллионов», - сказала КАЛУЖЕНКО.

По ее информации, крупные должники те же: «Севастопольский морской завод», «Севэлектроавтотранс», «Радиосвязь», «Лазаревское адмиралтейство» и 13-й судоремонтный завод Черноморского флота России.

Вместе с тем, отметила председатель горсовета профсоюзов, на 13-м заводе ситуация в ближайший месяц может улучшиться. «Сегодня предприятие находится на так называемой 4-дневке, но проведен тендер, они выиграли часть заказа, и сейчас идет подписание контрактов. На предприятии временное отсутствие работы, есть случаи, что люди увольняются, но перспектива неплохая», - сказала КАЛУЖЕНКО.