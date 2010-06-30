Грузовик протаранил в Крыму автобус с эстонскими туристами

Грузовой автомобиль врезался в микроавтобус с 14 туристами из Эстонии в среду на мокрой дороге в Крыму, травмы получил один иностранец, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Авария произошла на третьем километре дороги Красноперекопск - Симферополь.

Грузовик Iveco неправильно выбрал скорость на закруглении дороги при подъеме на мост, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

По данным ГАИ, туристы ехали из симферопольского поселка Николаевка в волынский город Ковель.

У 52-летнего эстонца - перелом большой берцовой кости.

Туристы находятся в гостинице в Крыму.

Проводится следствие.