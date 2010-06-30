В Крыму повязали распространителя детского порно
15:31, 30 июня 2010Крым
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Киевлянин скрывался около полугода
Сотрудники милиции задержали в Крыму жителя Киевской области по подозрению в распространении детской порнографии на территории автономной республики.
«Задокументировано восемь фактов сбыта продукции порнографического характера, в том числе с изображениями детей», - говорится в пресс-релизе крымской милиции.
Правоохранители уточнили, что 35-летний мужчина попал в поле зрение милиции еще в начале года, но задержать его удалось только сейчас.
«Перед задержанием подозреваемому удалось скрыться. В течение весны мужчина, зная, что он разыскивается милицией, путешествовал по курортным городам Крыма, часто менял жилье», - сказано в сообщении.
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