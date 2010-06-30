На юбилей Януковича в Крыму ждут Медведева и 6 самолетов из РФ - СМИ

На день рождения президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА может приехать глава России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, сообщил газете "Сегодня" источник в российском консульстве.

Как пишет изданиие, ЯНУКОВИЧ планирует 10 июля уйти в отпуск и приехать на одну из госдач в Крыму.

По словам председателя парламента Владимира КОНСТАНТИНОВА, именно 10 июля ЯНУКОВИЧ отпразднует в Крыму свое 60-летие (сам день рождения у него 9 июля).

По информации источника в российском консульстве, на юбилей президента может приехать МЕДВЕДЕВ: "Ждем 6 литерных самолетов из России в Крым на день рождения ЯНУКОВИЧА".

В то же время официально эту информацию не комментируют ни в администрации президента, ни в посольстве РФ. Интригой остается и то, какую именно дачу для отдыха выберет ЯНУКОВИЧ: это может быть любая из четырех госдач в Мухалатке или форосская "Заря", пишет газета.